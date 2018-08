Joe Biden prezidentem USA? Ve volbách 2020 by Trumpa porazil, ukazuje průzkum

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Příští americký prezident? Biden by ve volbách 2020 zřejmě Trumpa porazil

Ve volbách v roce 2020 by Bidenovi dalo hlas 44 procent dotázaných, zatímco Trumpovi jen 37, informuje server Politico.

Demokrat Biden na rozdíl od republikány Trumpa svou kandidaturu neohlásil, i když možnost postavit se nynějšímu šéfovi Bílého domu nevyloučil. "Upřímně doufám, že se mezi demokraty objeví někdo jiný," řekl Biden letos v dubnu televizi NBC. Možnost vlastní kandidatury ale výslovně nepopřel.

Mezi stoupenci demokratů by pro Bidena hlasovalo 80 procent voličů, mezi stoupenci republikánů pro Trumpa 78 procent, vyplývá z průzkumu. Pokud by se ale v Demokratické straně objevil jiný kandidát s reálnou šancí na vítězství, dostal by od demokratických voličů větší podporu než Biden.

Biden se o post prezidenta neúspěšně ucházel v letech 1988 a 2008. Viceprezidentem byl za vlády Baracka Obamy od ledna 2009 do ledna 2017.