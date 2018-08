Mírový plán pro Blízký východ? Zatím tajemství, Bílý dům napíná celý svět

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

O mírovém plánu pro Blízký východ se v USA mluví už měsíce, ale ani obecné obrysy zatím veřejnost nezná. Dolaďují se prý poslední detaily, rozhodnutí o termínu zveřejnění ale zatím nepadlo.

Palestinské vedení je vůči jakýmkoli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa krajně nedůvěřivé, zejména poté, co se Washington rozhodl přemístit velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma. Finanční pomoc, kterou USA poskytovaly Palestincům, byla pozastavena a podle agentury AP se zřejmě neobnoví.

Jistá není ani podpora Izraele, i když premiér Benjamin Netanjahu je Trumpovým stoupencem. Neví se, zda by souhlasil s předpokládanými masivními investicemi do Pásma Gazy, které ovládá extremistický Hamás. S plánem by navíc musely souhlasit státy Perského zálivu, s jejichž výraznou finanční účastí se počítá.

Tým pro Blízký východ má vést Trumpův zeť a poradce Jared Kushner a zmocněnec Bílého domu Jason Greenblatt. Národní bezpečnostní rada, poradní orgán prezidenta, shání dobrovolníky, kteří mají plán veřejně prezentovat a následně se účastnit jakýchkoli navazujících debat.

Američtí úředníci údajně věří, že ekonomické projekty a příznivé vyhlídky do budoucna přinutí Palestince, aby opustili nebo upravili své nekompromisní požadavky vůči Izraeli. Jde zejména o právo Palestinců vrátit se do svých domovů a o uznání východního Jeruzaléma za hlavní město nezávislé Palestiny.