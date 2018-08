Soud udělal Trumpovi čáru přes rozpočet. Migrace bude pokračovat

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Rozhodl o tom podle agentury Reuters v pátek federální soudce. Prezident Donald Trump chce tento program nazývaný DACA zrušit, federální soudy ale zastavení programu zatím zablokovaly. Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti v reakci na páteční verdikt soudu uvedl, že vláda se bude nadále snažit program DACA zrušit.

Soudce John Bates v pátek potvrdil svůj dřívější verdikt z letošního dubna. V něm dal vládě 90 dní na to, aby lépe zdůvodnila, proč chce program DACA zrušit. V pátek soudce uvedl, že trvá na svém rozhodnutí, aby program pokračoval. Vláda má do 23. srpna čas na odvolání proti tomuto verdiktu.

Program DACA, který schválil předchozí prezident Barack Obama v roce 2012, se týká asi 800.000 přistěhovalců, kteří do USA přišli jako děti. Program těmto lidem umožňuje získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení. Trump ale loni v září oznámil, že program zruší a dal Kongresu čas do března, aby situaci těchto migrantů vyřešil zákonem. Lhůta uplynula, aniž by Kongres příslušnou normu přijal.