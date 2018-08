Kreml pomohl jednou a pomůže i v budoucnu. Historik vznesl závažné obvinění

Hrozba je skutečná

Na tiskové konferenci sice nedošlo k oznámení žádných nových iniciativ, avšak bylo poukázáno na mnoho stávajících, například snahy amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti posílit volební zařízení či tým FBI pověřený zastavením zahraniční "ovlivňující operace" a příslušnou odvetou, tedy více asertivním postupem v kybernetickém boji, poukazuje Boot.

"Uvědomujeme si hrozbu. Je skutečná. Trvá. Děláme vše, co můžeme, abychom měli legitimní volby, kterým může každý věřit," cituje Coatsova slova analytik. Konstatuje, že jen o pár hodin později Trump promluvil na stranické schůzi ve Wilkes-Barre, kde většinu svého projevu věnoval svému volebnímu vítězství a výpadům proti "fake news", ale zastavil se i u Ruska.

"V Helsinkách jsem měl skvělé jednání s Putinem. Diskutovali jsme o všem. Vycházeli jsme velmi dobře. Mimochodem, to je dobře, ne špatně. To je skutečně dobře. Nyní nám překáží ten ruský hoax. Je to hoax, ok?" zmiňuje expert část Trumpova proslovu. Deklaruje, že hoaxem Trump míní zdokumentovaný ruský útok na americkou demokracii z roku 2016, evidentně odmítá připustit, že Rusko nadále na USA útočí a odvolává se na ujišťování bezpečnostních složek, že Spojené státy jsou chráněné.

Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton nicméně neúmyslně přiznal, že prezident dal svým projevem jasně najevo, co je jeho prioritou, uvádí Boot. Konstatuje, že rozhodně nejde o ochranu Ameriky, ale o ochranu vlastní osoby před obviněním ve světle rostoucích důkazů o tom, že jeho volební kampaň byla tajně koordinována s Ruskem, zajistila mu vítězství a z pozice prezidenta se následně snažil bránit prošetření této ruské subverze.

Šéf Bílého domu se neobává ruských útoků na USA, ale poškození svého veřejného obrazu v důsledku jejich ignorování, a proto po více než 18 měsících v úřadě a zhruba 3 měsíce před volbami do Kongresu konečně svolal 27. července krátké jednání Národní bezpečnostní rady, které se mělo otázkou zabývat, tvrdí historik. Domnívá se, že navzdory nejlepším snahám jednotlivých vládních agentur chybí to nejdůležitější - řízení a podpora na nejvyšší úrovni.

Trump je spokojen

Samotný fakt, že se následné tiskové konference účastnilo tolik vysokých bezpečnostních představitelů, ukazuje, jak důležitá je centrální koordinace jejich agentur, zdůrazňuje Boot. Dodává, že nejde jen o otázku odstraňování byrokratických bariér, aby mohly jednotlivé agentury hladce spolupracovat, ale podstatné je také zefektivnění partnerství mezi soukromou a veřejnou sférou.

Informační válka vedená Ruskem, Čínou, Islámským státem a dalšími aktéry totiž primárně míří na platformy jako Facebook, YouTube, Twitter a Instagram, přičemž sociální sítě si jsou této hrozby dobře vědomy a bojují s ní, uvádí analytik. Připomíná, že Twitter odstranil miliony falešných účtů, zatímco Facebook ruší stránky a účty, o nichž si myslí, že jsou zakládány Rusy, avšak těmto soukromým společnostem bude zřejmě chybět kapacita odrazit sofistikované, se státní podporou páchané útoky.

Tyto kapacity mají vládní agentury, ale chybí jim jasný mandát, aby chránily weby před zahraničními útočníky, poukazuje Boot. Pro zefektivnění obrany před rostoucí hrozbou proto dle jeho názoru USA potřebují prezidenta, který "dá hlavy dohromady" a přiměje vládní agentury spolupracovat s velkými sociálními sítěmi, přičemž vláda by mohla v jejich sídle, Silicon Valley, zřídit středisko propojující práci nejlepších expertů soukromého i veřejného sektoru.

"Navíc, vláda potřebuje posílit veřejné povědomí o této hrozbě, aby mobilizovala jedince k oznamování a boji s informačními internetovými útoky," pokračuje odborník. Zmiňuje protiteroristickou kampaň amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti "Pokud něco vidíš, oznam to", díky níž každý ví, že má zavolat policii, pokud zahlédne podezřelý předmět potenciálně obsahující výbušninu.

"Koho ale zavoláte, pokud naleznete podezřelý twitterový účet, který může být ruským botem? Jak vlastně identifikujete ruského bota?" ptá se expert. Soudí, že situace se nezlepší bez vůdčí role prezidenta, která ze záhadných a podezřelých důvodů chybí, stejně v Národní bezpečnostní rada chybí koordinátor pro kybernetické hrozby, jelikož Bolton z ní v dubnu vypudil uznávaného Toma Bosserta, který ostatně nedávno upozornil na slabou koordinaci a absenci nových, kreativních strategií pro obranu kybernetického prostoru.

Sotva se lze vyhnout podezření, že Trump je velmi spokojen s tím, že danou roli nikdo nezastává, deklaruje Boot. Tvrdí, že navzdory svým absurdním slovům, že Kreml preferuje Demokratickou stranu, prezident dobře ví, že právě ruský zásah mu pomohl v roce 2016 k volebnímu vítězství a může doufat v podobnou pomoc i v budoucnu.