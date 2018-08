Trump se vysmál basketbalistovi, který ho zkritizoval

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Prezident nepřímo označil Jamese za hlupáka a prohlásil, že má raději jeho předchůdce v roli největší basketbalové hvězdy Michaela Jordana.

Trumpa, který je znám prudkými a často hanlivými reakcemi na kritiku vůči své osobě, popudil páteční Jamesův rozhovor s televizí CNN. V něm černošský sportovec hovořil o tom, že mu basketbal dal šanci setkat se s lidmi z odlišného prostředí a etnika.

"On (Trump) nás rozděluje a za posledních pár měsíců jsem si všiml, že tak trochu využívá sport, aby nás rozdělil, a to je něco, s čím se nemohu ztotožnit, protože vím, že při sportu jsem se poprvé dostal blízko k někomu bílému," prohlásil James. Sport by podle něho měl lidi spojovat, ale Trump kritikou hráčů amerického fotbalu, kteří na protest proti policejnímu násilí na černoších klečí při hymně, činí pravý opak.