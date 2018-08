Mladý pár vyrazil na dovolenou. Prošel si peklem, které si nikdo neumí představit

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Mladí snoubenci Jenniffer a Frank Massabkovi se vydali na dovolenou do Mexika. V Mexico City si vypůjčili automobil, se kterým chtěli objet zemi. Jen o hodinu později však zezadu do auta narazil další vůz. Když šel Frank obhlédnout škody, znenadání se objevili dva ozbrojenci.

Frankovi zavázali oči a vydali se na cestu k jejich skrýši. Cestou jim řekli, že teď to pro ně bude daleko horší, a že z USA budou žádat výkupné. V dalších hodinách je poté mučili, přičemž Jennifer zlomili nos. Když se jí pokoušel jeden z útočníků znásilnit, bránila se vehementně, že svému kolegovi musel jít na pomoc i druhý gangster. Frank zmatku využil a uprchl. Když jej gangsteři začali pronásledovat, uprchla i Jennifer. Ta se schovala na blízkém stromě. Zachráněna byla až za několik hodin, kdy se vrátil Frank s policií.

„Měli jsme štěstí, že jsme unikli,“ tvrdí dnes Frank, „Náš příběh by měl varovat všechny, kteří míří do Mexika.“ Podotýká, že mu velmi pomohlo, že mluvil plynně španělsky. Jenniffer musela podstoupit urgentní operaci nosu. Na dovolenou v Mexiku oba, nyní již manželé, do smrti nezapomenou.

Podobných případů v Mexiku přibývá. Není to ani měsíc, kdy byli ve středním Mexiku brutálně zavraždění polsky a německý cyklista. Zločinci jim odřezali hlavy a jejich těla hodili do strže. V dubnu zahájili ozbrojenci na motorových skútrech palbu na prodejce suvenýrů na pláži v Cancunu. Ve stejném měsíci bylo mořem na pláž v Acapulcu mezi turisty vyplaveno bezhlavé tělo. Jen za letošek bylo v kdysi bezpečném ráji turistů Cancunu zabito na sto lidí.

Australské ministerstvo zahraničí pro turisty mířící do Mexika vydalo tyto rady:

- Vyhněte se cestování v noci mimo hlavní města, včetně dálnic.

- Vyvarujte se výměny peněz na letišti nebo si vyměňte pouze malé částky, abyste na sebe nepřilákali pozornost.

- Využijte služby pouze oficiálních taxikářských firem.

- Používejte pouze taxíky vybavené vysílačkou nebo taxíky stojící na úředně určených místech. Toto varování platí zejména pro Mexico City.

- Používejte pouze autobusy první třídy a velkých firem.

- Použití silnic zpoplatněných mýtem může snížit nebezpečí přepadení během při jízdy.

- Nenechávejte nápoje nebo potraviny bez dozoru, zejména v barech nebo nočních klubech.

- Nepřijímejte potraviny, nápoje, žvýkačky ani cigarety od nových mexických známých,

- Sledujte média, kvůli informacím o možných bezpečnostních rizicích. Vyhněte se problémovým místům.

České ministerstvo zahraničí varuje před cestami na sever Mexika zvláště do měst Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora a Tamaulipas, kde probíhají boje o moc mezi gangy.