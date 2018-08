Obnovené sankce USA vůči Íránu vstupují v platnost. Budou tvrdě prosazovány, hrozí Pompeo

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Dáváte jídlo nebo maso do mrazáku? Vědci mají pádné argumenty, proč to nedělat

První vlna sankcí, které zrušila Obamova administrativa podle jaderné dohody z roku 2015, se zaměřuje především na automobilový průmysl a obchody se zlatem a dalšími kovy.

Podstatnější ranou pro íránský průmysl však bude druhá série sankcí, která cílí na ropný a bankovní sektor. Začít platit má počátkem listopadu.

Pompeo prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny upustit od sankcí, to ale od Teheránu vyžaduje zásadní změnu. "Doufáme, že můžeme najít způsob, jak se pohnout vpřed, to ale bude vyžadovat obrovskou změnu ze strany íránského režimu," řekl Pompeo novinářům na palubě letadla na cestě z třídenní cesty po jihovýchodní Asii zpět do vlasti.