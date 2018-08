Žena se dívala na televizi a uslyšela z kuchyně hluk. Tomu, co spatřila, nemohla uvěřit

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

"Dívala jsem televizi a zaslechla jsem nějaký hluk v kuchyni. Šla jsem se podívat, co se děje, a uviděla jsem tam medvěda. Očichával skříňky a dělal nepořádek," popsala médiím šokovaná žena.

Na místo toho, aby se lekla a utekla, se ale stalo něco neuvěřitelného. Seniorka medvěda zahnala.

Podle svých slov na něj začala křičet, a medvěd se lekl a utekl. Zastavil se nejprve uprostřed dvora, poté ale odešel úplně.

Do domu se ale později, ještě týž den, vrátil. Dovnitř se dostal zadním vchodem, udělal opět nepořádek, vše očichal a odešel. "Něco s sebou vzal, ale nevím, co to bylo," řekla seniorka Anna Stadyová televizi CTV Vancouver Island.

Úřady vydávají pro obyvatele upozornění, aby se medvědům vyhýbali, to ale seniorku nechává chladnou. S medvědy se setkává celý život, i když doma v kuchyni ještě takovou návštěvu neměla. Přesto se jich nebojí, naopak se bojí spíše o ně.

"Doufám, že ho nechytí, museli by ho zabít. A přitom to byl takový nádherný buclatý méďa," dodala.