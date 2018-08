Argentina rozhoduje o legalizaci potratů, čekají se bouřlivé protesty

Na podporu zákona, o němž mají dnes hlasovat senátoři, se chystají shromáždění i před argentinskými ambasádami ve světě.

Zákon, který by argentinským ženám umožnil podstoupit interrupci na vlastní žádost až do 14. týdne těhotenství, schválili v červnu těsnou většinou poslanci. V Senátu ale podle argentinského deníku Clarín právní úprava zřejmě neprojde.

zdroj: YouTube

Čeká se nicméně dlouhá debata až do pozdních večerních hodin místního času (po půlnoci SELČ) a příznivcům normy nejspíš nepomůže ani pozměňující návrh - zkrátit lhůtu pro interrupci na 12 týdnů. Pokud by úprava prošla, musel by se návrh vrátit do dolní komory. Bude-li zákon zamítnut, dostane se podle deníku Clarín téma na pořad jednání nejdříve po parlamentních a prezidentských volbách, které se konají příští rok v říjnu.

Už v úterý večer se konal v Buenos Aires pietní průvod k parlamentu kvůli úmrtí 22leté Liliany Herrerové, matky dvou dětí, která zemřela v sobotu na infekci po tajné interrupci. Podle posledních statistik zemřelo takto v roce 2016 v Argentině 43 žen. Hospitalizováno je každý rok v zemi kvůli tajnému potratu na 50.000 žen.

Umělé přerušení těhotenství je nyní v Argentině povoleno jen v případě znásilnění či ohrožení života matky. Za porušení zákona, který je z roku 1921, hrozí tresty vězení od jednoho roku do čtyř let.

Velká část zemí Latinské Ameriky povoluje interrupce jen ve výjimečných případech, v některých státech regionu platí absolutní zákaz potratů i v případě ohrožení života ženy či po znásilnění. Teprve loni byl absolutní zákaz interrupcí zrušen v Chile. Právo rozhodnout se o pokračování těhotenství mají podle zákona ženy v zemích Latinské Ameriky jen na Kubě, v Guyaně a v Uruguayi.