Amerika se chystá na válku do vesmíru! Vyvíjí nové odolné satelity

Jak prohlásil pro web Warrior Mawen mluvčí amerického letectva major William Russell „Náš vesmírný program se zaměřuje na vývoj družic GPS odolných proti rušení a hackerům, zlepšení varování proti raketám, zlepšení senzorických schopností pro zjištění situace v prostoru a zvýšení schopnosti naší země obhájit naše národní zájmy na oběžné dráze. Nové technologie navíc přidají dodatečné funkce, odolnost a ochranu uživatelů do současných satelitních systémů.“

V první řadě se chtějí Spojené státy zaměřit na vývoj nových protiradiačních technologií. Ty by měly nové satelity ochránit nejen proti případnému použití jaderných zbraní, ale především proti vlivu vesmírného záření, které ovlivňuje nejen přesnost systémů satelitů, ale v první řadě ničí elektroniku satelitu a tím omezuje jejich životnost. Na tento úkol půjde v roce 2019 plná třetina rozpočtu na vývoj nových satelitů.

Nové satelity by také měly být díky novým miniaturizovaným technologiím menší a mělo by jich být ve vesmíru daleko více než dosud. Použití moderních technologií jako je 3D tisk by měl být rozhodující pro rychlou sériovou výrobu, ale měl by i zajistit jejich nízkou cenu.Především dosud nevyřešená ochrana proti kosmickému záření a miniaturizace systému vyvolává mezi odborníky řadu otázek a obav.

„Malé technické a elektronické prvky mají řadu problémů ve vakuu, v silné radiaci a kosmickém záření. Mají daleko menší odolnost než robustní systémy. Potíže mají i s přechodnými vlivy způsobenými nabitými částicemi, včetně těžkých iontů a protonů. Novější technologie mají menší náboj, a tedy jsou i méně odolné vůči nabitým částicím a může v těchto systémech docházet k odchylkám, výpadkům či dokonce ke kolapsu. Energie spojená s nabitými částicemi je konstantní, takže dopad na novější, menší technologie je stály a obvykle výraznější,“ varuje pro National Interest specialista a ředitel sekce pro vývoj vesmírných technologií firmy BAE Systems Dave Rea.

Specialisté na vesmírné technologie jsou k rychlému pokroku ve vesmírných technologiích, jak si je představuje Pentagon velmi skeptičtí. Nejhorší variantou by pak bylo, kdyby se USA ve snaze k upevnění svých pozic na oběžné dráze planety, rozhodly k masivnímu vysílání levných, snadno nahraditelných satelitů s omezenou životností.

Pokud by takové satelity po dožití neshořely v atmosféře, mohly by na oběžné dráze zhoršit již nyní nedobrou situaci s vesmírným smetím. Neřízené satelity nebo například kusy raket jiného kosmického smetí mohou ohrozit funkční satelity či dokonce stroje s lidskou osádkou.