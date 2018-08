V USA pokračuje výslech Manafortova spolupracovníka Gatese, křížový výslech byl brutální

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Gates, který se přiznal k defraudacím a finančním podvodům a spolupracuje s prokuraturou, od počátku týdne porotě vysvětloval pozadí údajně ilegálních transakcí, jichž se prý dopustil s Manafortovým vědomím nebo přímo jeho jménem.

Gates je pro žalobce korunním svědkem. Manafortovi obhájci se naopak snažili zpochybnit jeho věrohodnost a vinu za prokázané podvody chtějí svalit na něj. Gates popsal porotcům, jak dlouhá léta falšoval bankovní dokumenty, ukrýval nezdaněné peníze na tajných účtech v zahraničí, příjmy od ukrajinských oligarchů vydával za půjčky podléhající nižšímu zdanění a dokonce okrádal samotného Manaforta.

V křížovém výslechu, který byl podle přítomných novinářů brutální, se nakonec přiznal i k manželské nevěře. Vedl prý dvojí život, který financoval defraudacemi. "Během let jsem nadělal spoustu chyb," přiznal Gates. "Žil jsem nad poměry, přiznávám, udělal jsem chybu," opakoval. Popřel ale, že by od FBI dostal návod, jak před soudem vypovídat. "Jediné, co mi poradili, je mluvit pravdu," prohlásil Gates.

Soud vyslechl také expertku Morgan Magionosovou, která se zabývá forenzním účetnictvím. Vypověděla, že dohledala 31 tajných Manafortových účtů na Kypru, na karibském souostroví Svatý Vincenc a Grenadiny a ve Velké Británii.

Přelíčení vyvolává nebývalý zájem amerických médií, kromě novinářů v zaplněné soudní síni se průběh procesu přenáší i na obrazovku ve vedlejší místnosti. Žádný zvukový ani obrazový záznam z jednání podle amerických zákonů v prostorách federálního soudu být pořízen nesmí.

Soud v Alexandrii na předměstí Washingtonu od počátku stání před šesti dny vyslechl už 15 svědků včetně tří Manafortových účetních. S působením Manaforta a Gatese v Trumpově volebním štábu kauza bezprostředně nesouvisí, o pokračujícím vyšetřování údajného ruského vlivu na volby se zatím nemluvilo.