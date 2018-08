USA potvrdily, že Skripala otrávila Moskva. Washington chystá radikální opatření

Zprávu přinesla agentura Reuters, které se odkazuje na sdělení amerického ministerstva zahraničí. Spojené státy k rozhodnutí o odpovědnosti Ruska podle ministerské mluvčí Heather Nauertové dospěly v pondělí s využitím amerického zákona o kontrole a likvidaci chemických a biologických zbraní. Jaké konkrétní důkazy Američany přesvědčily, ale neuvedla.

"Po použití nervové látky novičok v pokusu o vraždu britského občana Sergeje Skripala a jeho dcery Julije Skripalové Spojené státy 6. srpna dospěly k závěru... že vláda Ruské federace použila chemické nebo biologické zbraně v rozporu s mezinárodním právem," uvádí se v prohlášení.

Televize NBC oznámila, že v souladu se zákonem citovaným Nauertovou mají mít sankce dvě fáze. Druhá má následovat po třech měsících, pokud Rusko neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije a vysloví souhlas s inspekcí OSN.

První fáze sankcí má vstoupit v platnost v srpnu a bude se týkat obchodní výměny a finančních transakcí. Bude ale mít jen omezený dopad, protože se bude překrývat s jinými sankcemi, vyhlášenými už proti Rusku dříve. Podstatně větší dopad by měla druhá fáze, která by snížila úroveň diplomatických styků, zakázala by ruské letecké společnosti Aeroflot provozovat lety do USA a prakticky by zastavila veškerou obchodní výměnu.

Skripala a jeho dceru letos v březnu v jihoanglickém Salisbury přiotrávil armádní jed novičok, který se vyráběl v Sovětském svazu. Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, ale postupně se z otravy zotavili a žijí na neznámém místě ve Spojeném království. Britské tajné služby z útoku proti Skripalovým obviňují Rusko, které podíl na incidentu odmítá.