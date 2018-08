Bude Trump mluvit s vyšetřovatelem Muellerem? Guliani naznačil další vývoj

Mueller se snaží zjistit, zda se Rusko vměšovalo do prezidentských voleb v USA v roce 2016, které Trump vyhrál. Tým prezidentských právníků zaslal odpověď na jeho návrh na interview s Trumpem, řekl Giuliani.

Obsah odpovědi ale neprozradil. "Už by to mělo skončit. Má-li se rozhovor uskutečnit, budiž. Pokud nebude, ať už Mueller sepíše svou zprávu," řekl Giuliani.

List The New York Times dnes napsal, že Trumpovi právníci návrh Muellera na formát schůzky odmítli. Podstatou jejich protinávrhu je prý zúžení témat, o nichž by se hovořilo.

Bílý dům o rozhovoru s Trumpem jedná s Muellerem už řadu měsíců. Poradci prezidenta od rozhovoru spíš odrazují v obavě, že by svými neuváženými výroky sám sobě uškodil. Mueller údajně souhlasí s tím, že by prezident přinejmenším na část otázek odpověděl písemně.

Ze všeho nejméně prezident stojí o to, aby beseda s Muellerem připadla na období těsně před listopadovými volbami do Kongresu, poznamenal Giuliani. "Nechceme to táhnout až k volbám," dodal.

Mueller by se podle ABC při besedě s Trumpem pokusil zjistit, zda prezidentův volební tým udržoval během kampaně kontakty s Ruskem. Snažil by se také vyjasnit, zda Trump při vyšetřování brání průchodu spravedlnosti svými často protichůdnými výroky a prudkými útoky na postup vyšetřování. Právě toto téma chtějí právníci Bílého domu z rozhovoru vypustit, napsal The New York Times.