Koreje kývly na další setkání rozdělených rodin, šťastlivci pojedou do Diamantových hor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soul - V týdnu od 20. do 26 srpna se mají v severokorejském pohraničním letovisku v Diamantových horách uskutečnit nová setkání členů rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950-53. Oznámilo to dnes jihokorejské ministerstvo pro sjednocení po dnešním jednání s delegací KLDR.