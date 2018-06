USA se zmítají v opioidové krizi, nebezpečný fentanyl putuje z Číny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Peking/Washington - Americký prezident Donald Trump loni v listopadu během státní návštěvy v Pekingu prohlásil, že by obě země měly zakročit proti "přílivu levného a smrtícího fentanylu vyráběného v Číně do USA". Čínská agentura pro kontrolu léčiv dnes uvedla, že by samotné Spojené státy měly vyvíjet větší úsilí v boji proti tomu, co je označováno za americkou opioidovou krizi