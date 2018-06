Šéf Pentagonu přijel uklidnit Japonsko, Tokio je vůči KLDR nadále nekompromisní

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Mattis prohlásil, že Washington chce zachovat v regionu silnou obranu, i když zrušil společné vojenské cvičení s Jižní Koreou. Cvičení byla ukončena jako vstřícný krok vůči KLDR po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v Singapuru 12. června.

Šéf Pentagonu dnes také Japonsko podpořil v jeho úsilí objasnit osudy Japonců unesených do KLDR. Pchjongjang se k únosům Japonců přiznal v roce 2002 a pěti uneseným japonským občanům a jejich příbuzným povolil návrat do Japonska. Severní Korea sdělila, že zbývajících osm unesených je už po smrti. Tokio ale žádá více informací o tom, co se s těmito lidmi stalo. Japonsko má navíc podezření, že uneseny byly až stovky lidí.

Tokio odmítá poskytnout KLDR ekonomickou pomoc, dokud obě země neustaví řádné diplomatické vztahy.