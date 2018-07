Kim obelhal svět? KLDR rozšiřuje závod na výrobu balistických raket

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - List The Wall Street Journal napsal, že Severní Korea dokončuje zásadní rozšíření klíčového závodu na výrobu balistických raket. Mají to dokládat snímky ze satelitů, které pořídila společnost Planet Labs Inc. a které analyzovali výzkumníci Middleburského ústavu mezinárodních studií v kalifornském Monterey.