Japonsko nejprve ve skupině porazilo Kolumbii 2:1, poté remizovalo se Senegalem 2:2 a poté prohrálo 0:1 s Polskem. V osmifinále čeká asijský celek dnes večer Belgie.

Rabiot předpovídal výsledky v brouzdališti, které bylo rozděleno do tří částí. Jedna znamenala výhru Japonska, druhá remízu a třetí porážku. Tip určilo to, do jaké třetiny chobotnice vyplula jako první.

Rybář Kimjo Abe se rozhodl živočicha naporcovat a poslal ho k prodeji na tržiště s mořskými plody. „Podnikání je důležitější než to, aby chobotnice zůstala naživu. Doufám, že se objeví druhý Rabiot, který také správně uhádne všechny výsledky, a že Japonsko postoupí dál," řekl rybář.