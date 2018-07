Zázrak: Děti uvězněné v jeskyni v Thajsku nalezli po devíti dnech živé

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Dvanáct chlapců a jejich fotbalového trenéra, které v jeskynním komplexu v Thajsku zablokovaly povodně, nalezli dnes živé potápěči po devíti dnech záchranných akcí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Lékaři nyní posoudí jejich zdravotní stav. O tom, jak dostat skupinku z jeskyně, ještě není rozhodnuto.

"Potápěči thajského námořnictva našli všech 13 (osob)," řekl guvernér provincie novinářům. "Jsou v pořádku, ale operace ještě nekončí," dodal. "Zatím jsme je jen našli. Naší dalším úkolem bude dostat je z jeskyně a poslat domů," vysvětlil guvernér, podle nějž se z jeskyně bude dále čerpat voda.

Záchranáři počítali s tím, že chlapci a trenér našli útočiště před stoupající vodou v jeskyni na vyvýšenině, která je přezdívaná podle pověstně thajské pláže Pattája. I toto místo bylo nakonec zaplavené a záchranáři 13člennou skupinku našli až o 400 metrů dále.

Thajským potápěčům pomáhali i dva britští záchranáři, uvedla britská BBC. Na videozáznamu, který na facebooku zveřejnily thajské speciální jednotky, je slyšet, jak jeden z nich hovoří anglicky s chlapci. "Kolik vás je?" ptá se jich. "Třináct," odpovídají. "Třináct? To je skvělé," reaguje záchranář. Následně se malí fotbalisté ptají, kdy je dostanou do bezpečí. Na to druhý ze záchranářů odpovídá: "Dnes ne. Jsme tady jen dva. Musíme se potápět. Přijdeme. OK? Přijde hodně lidí. My jsme první."

Jeden z chlapců záchranářům rovněž říká, že mají velký hlad a že chtějí přinést jídlo. Někdo ze skupiny se rovněž ptá, co je za den. "Pondělí, už jste tady 10 dní, jste velmi silní," říká na to záchranář a vysvětluje, že se musejí zase vrátit, nicméně pak opět dorazí. "Děkujeme," odpovídá jeden z chlapců. "Odkud jste?" ptá se a záchranáři odpovídají, že z Británie. "Aha, uvidíme se zítra," reagují chlapci.

Za chlapci a trenérem doplavou doktoři a zdravotní sestry, kteří prověří jejich zdravotní stav, informoval guvernér. "Pokud lékaři řeknou, že fyzicky zvládnou přesun, dostaneme je z jeskyně," dodal. Zatím není jasné, zda je někdo ze skupiny raněný, anebo potřebuje lékařskou pomoc, napsala agentura Reuters. Podle guvernéra posoudí lékaři zdravotní stav skupinky za čtyři hodiny.

Dalším krokem bude dostat hochy a trenéra z podzemí. Záchranáři zatím nerozhodli, zda počkají, než opadne voda, anebo chlapce naučí používat potápěčské vybavení, aby mohli z jeskyně vyplavat. Ahman Mirza, americký jeskynní záchranář na místě, má za to, že bezpečnější by bylo k hochům dopravovat zásoby a počkat na opadnutí vody, protože pokusit se dostat někoho neuvyklého potápění zatopenou jeskyní "je jednou z těch nejvíce nebezpečných situací".

Během dneška bylo nutné nejprve rozšířit některá z míst zhruba stometrového úseku, aby jím mohli potápěči proplavat i s vybavením. Po úseku nakonec natáhli lano a rozmístili nádrže s kyslíkem.

Další týmy z jeskyně pumpovaly vodu a spodní vodu odkláněly. Jiní záchranáři hledali na úbočích hory pukliny, které by se mohly rozšiřovat v šachty. Několik jich nalezli, ale dosud nevědí, kam vedou.

Thajským záchranářům asistovali během pátracích prací i čtyři britští jeskynní potápěči a několik expertů americké armády. Šestičlenný tým expertů k jeskyni vyslala i Čína. Připojili se i Australané, Barmánci a Laosané. Celkem se záchranných operací zúčastnilo přes 1000 lidí.

Dvanáct chlapců ve věku 11 až 16 let a jejich pětadvacetiletý fotbalový trenér uvízli v jeskynním komplexu, který je dlouhý zhruba deset kilometrů, předminulou sobotu.