Chlapci uvěznění v thajské v jeskyni vyhráno nemají, čeká je potápěčský výcvik

Kapitán námořnictva Anand Surawan médiím sdělil, že do jeskyně bude po dobu čtyř měsíců dopravováno jídlo a pití, aby mohli chlapci podstoupit náročný potápěčský výcvik, díky němuž je budou moci evakuovat ven.

Podle expertů však nemusí být kromě výcviku samotného snadné ani dopravování zásob do čtyři kilometry vzdáleného místa. Ahman Mirza, americký jeskynní záchranář na místě, dříve prohlásil, že bezpečnější by bylo počkat na opadnutí vody a nenutit chlapce do potápěčských pokusů, protože pokusit se dostat někoho neuvyklého potápění zatopenou jeskyní "je jednou z těch nejvíce nebezpečných situací".

zdroj: YouTube

Thajským potápěčům pomáhali i britští či američtí záchranáři, na záchranných pracích se podíleli i experti z dalších zemí. Na videozáznamu, který v pondělí na facebooku zveřejnily thajské speciální jednotky, je slyšet, jak jeden z nich hovoří anglicky s chlapci. "Kolik vás je?" ptá se jich. "Třináct," odpovídají. "Třináct? To je skvělé," reaguje záchranář. Následně se malí fotbalisté ptají, kdy je dostanou do bezpečí. Na to druhý ze záchranářů odpovídá: "Dnes ne. Jsme tady jen dva. Musíme se potápět. Přijdeme. OK? Přijde hodně lidí. My jsme první."