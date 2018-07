Sňatek 11leté dívky s 41letým mužem vyvolal skandál v Malajsii

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Sama holka pochází z Thajska, kde její rodiče pracují na kaučukové plantáži. Rodiče souhlasili s tím, že se jejích dcera stane třetí manželkou bohatého malajského obchodníka. V médiích se také objevila informace, že muž již má šest dětí a dvě manželky. Dívka ale musí počkat do 16, aby manžel a manželka mohli žít spolu.

Cheb Abdul Karim se svými manželkami žije v Malajsii. Muž nechápe skandál kolem sňatku s nezletilou dívkou, je to prý přirozené a dívka do 16 let zůstane u rodičů. Věk 16 let je věková hranice pro manželství v Malajsii, oficiální hranici je však věk 18 let podle občanského práva. Dívky se ovšem mohou vdát již v 16 let v souladu s islámským právem.

„Vím, že moje nová manželka je příliš mladá a ještě nechodí do školy. Musí dosáhnout 16 let, abychom mohli žít spolu,“ řekl Karim malajské službě Bernama.

Dětská agentura UNISEF prohlásila, že je to nepřijatelné. „Je to porušení dětských práv,“ řekla zástupkyně UNISEF v Malajsii Marianne Clark-Huttinghová. UNISEF zastupuje názor, že stát musí přísně kontrolovat podobné případy.

Malajsijské ministerstvo pro ženy a rodinu chce diskutovat s náboženskými radami, které nezletilá manželství umožňují. UNISEF také uvádí, že malajsijské zákony je nutno zpřísnit. „Byla vytvořena speciální skupina sestávající se ze státních náboženských rad, vládních agentur a aktivistů za účelem reformování malajsijských zákonů,“ řeklo ministerstvo.