Chlapci v thajské jeskyni už trénují na potápěče. Záchranný plán nahání hrůzu

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Průzkum: Do Sněmovny by se dostalo jen sedm stran. ODS posílila, Piráti klesli

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Thajské úřady zveřejnily další videa, na nichž se chlapci ve věku 11 až 16 let představují a posílají krátké vzkazy blízkým. Mladíci, k nimž první záchranáři doplavali v pondělí, tedy devět dní po jejich zmizení, na záznamu většinou působí klidně a optimisticky.

"Voda má velkou sílu a prostor je úzký. Na záchranu těch dětí je potřeba mnoho lidí," řekl dnes vicepremiér Pravit Vongsuvan. "Teď ty děti učíme plavat a potápět se," dodal s tím, že pokud by opadla voda a záchrana by byla snazší, pak by byla provedena rychle.

zdroj: YouTube

Právě způsob vyvedení chlapců z jeskyně, kde jsou soustředěni na vyvýšeném místě asi čtyři kilometry od jejího ústí, zůstává zatím předmětem dohadů. Zatímco thajské úřady stále preferují variantu, že chlapci si osvojí základy potápění a budou schopni absolvovat náročnou cestu v doprovodu zkušených potápěčů, zahraniční experti varují, že tato akce by byla velmi nebezpečná. Rozumnější bude podle nich počkat, až opadne voda.

Technici sice odčerpávají z jeskyně desítky milionů litrů vody denně, hladina ale klesá jen zvolna a koncem týdne se očekávají silné deště, při nichž by mohla opět stoupnout.

"Pokud bude jejich stav dobrý a budou stoprocentně připraveni, mohou ven," prohlásil dnes místní guvernér dohlížející na práce záchranného týmu. Řekl také, že pokud někteří chlapci nebudou připraveni či budou mít zdravotní obtíže, mohou v jeskyni zůstat déle.