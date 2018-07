Pompeo jedná v KLDR o jaderném odzbrojení, Severní Koreu popudila "vyděračská rezoluce"

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

V Německu zahynul řidič české dodávky, narazil do kamionu

Dvacet let od opoziční smlouvy? Signatáři ji i dnes hodnotí kladně, Klaus si rýpl do Havla

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Pompeo dnes zahájil již svou třetí návštěvu KLDR od dubna a první od summitu Donalda Trumpa s Kim Čong-unem v Singapuru. Na letišti ho přivítal vysoký představitel vládnoucí komunistické strany a bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol. Zda šéfa americké diplomacie přijme i vůdce Kim Čong-un, není jisté.

"Naši vedoucí představitelé se na summitu v Singapuru zavázali k úplnému jadernému odzbrojení Severní Koreje a načrtli, jak by měly vypadat transformované vztahy USA a KLDR," řekl podle agentury AP Pompeo před přistáním v Pchjongjangu. "Při této cestě se budu snažit doplnit některé detaily k těmto závazkům a udržet pohyb směrem k realizaci toho, co oba vůdci slíbili sobě navzájem a celému světu. Očekávám, že KLDR je připravena učinit to samé," dodal.

Webová stránka Uriminzokkiri, kterou spravuje severokorejská vláda, zveřejnila komentář, v němž se uvádí, že Washington by měl přestat provokovat Severní Koreu "anachronickým vydíráním lidskými právy" v době diplomatického úsilí o zlepšení vztahů. KLDR se nelíbí červnová rezoluce Sněmovny reprezentantů. V ní dolní komora Kongresu vyzvala, aby se součástí strategie USA ohledně jaderného odzbrojení KLDR stalo "kompletní, ověřitelné a nezvratitelné zlepšení lidských práv".