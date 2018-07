Drama v thajské jeskyni: Záchranáři vrtají do skály, trenér uvězněných chlapců poslal omluvný dopis

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

"Rodičům všech dětí, všechny děti jsou v tuto chvíli v pořádku, pracovníci se o ně dobře starají. Slibuji, že se o děti budu starat nejlépe, jak to půjde. Chci poděkovat za veškerou podporu a chci se rodičům omluvit," vzkázal 25letý trenér, který je se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let uvězněný v jeskyni od 23. června.

zdroj: YouTube

Chlapci svým rodinám také poslali vzkazy. Snažili se v nich své rodiče uklidnit a psali o plánech na dobu po vysvobození z jeskynního systému. "Mám se dobře, ale je tady trochu zima. Nedělejte si o mě starosti. Nezapomeňte připravit moji narozeninovou oslavu," napsal jeden z chlapců.

V jeskyni nadále klesá množství kyslíku, čas záchranářům ubírají také očekávané prudké deště. Proto se týmy záchranářů snaží o vytvoření vertikální únikové trasy. "Provedli jsme sto vrtů, ale zatím pozici (skupiny) neznáme," řekl šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se neštěstí stalo.

Thajští záchranáři se zatím nechtějí do evakuace uvězněných dětí pouštět, protože chlapci si ještě neosvojili potápěčské dovednosti. Osottanakón ale řekl, že pokud by se opět dostavily vydatné deště, potápěči okamžitě zahájí evakuaci skrze dlouhou chodbu s několika úzkými či zaplavenými úseky.