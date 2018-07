Noční můra malých thajských fotbalistů. Proč se "divočáci" do jeskyně vydávali?

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Výprava do jeskyně Tham Luang na severu Thajska rozhodně neměla skončit 18 dní trvajícím dramatem. Původně šlo jen o způsob, jak se měl zástupce trenéra naučit sám zvládnout mladé fotbalisty. Proto pro Wild Boars (Divočáky) uspořádal zdánlivě nevinnou, teambuildingovou výpravu, napsal server News.com.au.

Chlapci se během výpravy měli podepsat ve vzdálenosti dvou a půl kilometru v hloubi jeskyně na stěnu na důkaz toho, že v ní byli. Jediným rozdílem bylo tentokrát roční období - a nadcházející deštivé počasí.

Mladý trenér "Ek" podle líčení ostatních udržoval chlapce v přísném tréninkovém režimu, což zahrnovalo i projížďky na kolech po kopcích kolem jejich fotbalového hřiště. Sedmatřicetiletý hlavní trenér Nopparat Katchavong listu The Washington Post řekl, že nevěděl, kam chce Ekkapol tým vzít, ale věřil mu.

23. června skupina vyrazila na svou výpravu - 45minutovou jízdu od školy k jeskyni. U jejího vchodu nechali kola, vešli dovnitř - a pak se všechno děsivě zvrtlo. Spustil se prudký liják, který zaplnil tunely vodou a odřízl jim cestu ven. Neměli jinou možnost, než postupovat kupředu po vyvýšených okrajích jeskyně, kde našli suchou římsu vedoucí čtyři kilometry do hloubi jeskyně, kde na celé dny uvázli v naprosté temnotě.

Když Nopparat zjistil, že se chlapci nevrátili, vypravil se k jeskyni, kde našel kola a batohy chlapců. A také to, co ho naplnilo čistou hrůzou: vodu řinoucí se ven ze vstupu do jeskyně. Tím začala mezinárodní záchranná operace, v jejímž rámci se 2. července - více než týden poté, co zmizeli - dvěma potápěčům podařilo najít celou skupinku živou, ukrytou hluboko v jeskyni a schoulenou k sobě na skalní římse s plochou deseti čtverečních metrů.

Ekkapol dříve býval mnichem a učil chlapce, jak meditovat. I poté, co se jim vysvítily baterky a obklopila je tma a netopýři, se prý nezačali bát. "Není možné natočit hororový film, který by se tomu vyrovnal," řekl ovšem koordinátor Národní jeskyňářské záchranné mise Anmar Mirza, který se na záchranných akcích v jeskyních podílí už 30 let. Ani když se všichni dostali ven, jejich trápení neskončí. Krom případných psychických následků si mohou přinejmenším na nějakou dobu odnést i fyzické potíže.

Drama sledovalo celé Česko

"Je to úžasná zpráva, ohromný úspěch záchranářů i celého týmu, který jim dělal podporu," uvedl náčelník českých speleologických záchranářů Roman Šebela. Ze zpráv je podle něj zřejmé, že pobyt v zatopené jeskyni byl pro děti ve věku 11 až 16 let vysilující.

"Docházelo k degradaci organismu, podchlazení, plísním, onemocněním, ubýval kyslík v jeskyni, záchrana byla už hraně. Organismus dokáže přežít daleko víc, ale bylo by to s většími problémy," uvedl Šebela.

Připomněl, že obdobné neštěstí se v roce 2004 odehrálo i v České republice. Tehdy voda zatopila vchod do jeskyně Nová Rasovna v Moravském krasu, ve které byla na expedici čtveřice speleologů. Hasiči tehdy vodu několik hodin složitě odčerpávali. Samotní jeskyňáři ani netušili, že voda vchod zaplavila, v jeskyni byli na vícedenní akci a vrátit se měli v den, kdy hasiči vodu odčerpali. Zaplavení vchodu si dříve všimli jejich kolegové na povrchu, kteří hasiče k zásahu přivolali.