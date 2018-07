Chlapci byli před vyproštěním z jeskyně uspáni? Premiéra rozhořčily spekulace

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

"Kdo by je uspal chloroformem? Jak by se pak mohli dostat ven? Dostali jen to, čemu se říká anxiolytika - tedy léky, díky kterým se nerozruší, nevystresují," reagoval premiér na tiskové konferenci v Bangkoku na otázku, zda byli chlapci před záchranou uspáni.

Finský potápěč Jani Santala, který v Thajsku pomáhal při záchranném úsilí, už před několika dny novinářům řekl, že "nejsnazší by bylo, kdyby byli chlapci téměř v bezvědomí. Pak by je potápěči mohli dostat ven mnohem snáz, protože by se nehýbali a nemohli zpanikařit".

"Bylo by to děsivé, ale se správnými léky by se to dalo zvládnout. Z hlediska potápěčského záchranáře by to byl nejjednodušší způsob. Uvést je téměř do bezvědomí, dát jim masku a pak nechat profesionální potápěče, aby je přepravili jako balík," řekl Santala už v pátek rozhlasové stanici BBC.

Pětadvacetiletý kouč je oceňován, že dokázal chlapce ve věku mezi 11 a 16 roky udržet v temné jeskyni v překvapivě dobrém psychickém stavu. Jiní ho ale kritizují za to, že hochy na průzkum pravidelně zaplavované jeskyně v monzunovém období vzal.

Trenér se narodil v Barmě a údajně v dětství ztratil oba rodiče. V současné době žije v Thajsku nedaleko barmské hranice. Z rodiny mu zůstala jen babička, kterou jezdí do Barmy navštěvovat.

Po příchodu do Thajska se nejprve stal na několik let buddhistickým mnichem, než se rozhodl ucházet se o práci fotbalového trenéra. Denně prý dál navštěvuje buddhistický chrám. Podle thajských médií učil chlapce uvězněné od 23. června v jeskyni buddhistické meditační techniky.

Když záchranáři 2. července skupinu 13 sportovců našli na vyvýšeném místě asi čtyři kilometry od ústí jeskyně, poslal rodičům svých svěřenců dopis, v němž se za nerozumnou výpravu do jeskynního komplexu omluvil. Několik rodičů mu prý již odpovědělo, že mu to nebudou vyčítat. "Slibuji, že se o děti co nejlépe postarám," uvedl rovněž v dopise.