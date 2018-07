Magická jeskyně Hang Son Doong: Neuvěřitelný podzemní vietnamský svět

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Neuvěřitelně komplikovaný systém podzemního království, které se skládá téměř ze 150 různých jeskyň a je kolem 140 km dlouhé, dělá obrovský dojem na všechny návštěvníky, kteří měli tu možnost podívat se do srdce tajemné říše. A není na tom nic divného, když si uvědomíme, že do jedné z největších části jeskyně - Jeskyně horské řeky - vešel by se tam celý Boeing 747.

Jeskyně Hang Son Doong je nejvíce proslulá svým výjimečným a jedinečným ekosystémem. Obří stalaktity a stalagmity, zkameněliny, které se skrývají ve stěnách a nádherná tropická příroda, jezera a pláže jsou jedním z nejkrásnějších a zároveň surrealistických míst na světě, které žije svým vlastním životem.

Pokud chcete tam jet se na to kouzelné místo podívat, tak rozhodně musíte na ten neuvěřitelný zážitek připravit i svoje peněženky, protože takový zájezd pro jednoho člověka stojí až 3000 dolarů. Zaprvé jeskyni může navštívit omezený počet osob - do 600 lidí ročně. Zadruhé exkurze Hang Son Doong organizuje jen jedna firma - Oxalis. Zatřetí od účastníků se vyžaduje dobrá fyzická kondice, protože zájezd probíhá formou 50kilometrového trekingu. Expedice probíhají v období únor - srpen a trvají 4 dny.

Nádhera jeskyně byla pro návštěvníky zpřístupněna v roce 2013 a stále se těší poměrně velké popularitě. Existuje málo míst na světě, které vypadají jako z pohádky a Hang Son Doong rozhodně mezi ně patří.