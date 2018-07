Počet obětí záplav v Japonsku se vyšplhal na 199. Živel zanechal spoušť +VIDEO

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Premiér Šinzó Abe vyzval krizový štáb, aby postiženým živelnou katastrofou poskytl co nejrychleji pomoc. Abe kvůli záplavám odložil plánovanou cestu do Belgie a ve středu se vydal do prefektury Okajama, která patří s prefekturou Hirošima mezi nejvíce postižená místa.

zdroj: YouTube

Desítky tisíc záchranářů a dobrovolníků bojují už šestý den s následky katastrofy a pátrají po pohřešovaných.

Vydatně pršet začalo v pátek a přes víkend déšť ještě zesílil. Řeky se vylily z břehů a zaplaveny byly rozsáhlé oblasti na jihu a západě země.