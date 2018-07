Obří ledovec ohrožuje vesnici Innaarsuit v Grónsku. Je nařízená evakuace

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Osada na severozápadním pobřeží Grónska, v níž žije asi 170 obyvatel, se obává rozpadu ledovce, který by mohl způsobit katastrofální záplavy. Informovalo o tom v pátek dánské vydání listu The Local.

"Bojíme se, že by se části ledovce mohly odtrhnout a vyvolat vlny, které by způsobily ve vesnici povodeň," řekla dánské tiskové agentuře Ritzau představitelka grónské policie Lina Davidsenová. Jeden menší úlomek ledovce již spadl do moře. V regionu má navíc pršet, což zvyšuje riziko drolení ledovce.

Ledovec byl poblíž osady spatřen poprvé ve čtvrtek a místní úřady následně vyhlásily stav pohotovosti. Podle agentury Ritzau byli ale v ostrovní osadě Innaarsuit zatím evakuováni jen ti lidé, jejichž domy stojí na výběžku ostrova nejblíže ledovci.

"Ledovec je stále poblíž vesnice a policie nyní diskutuje o tom, jaký postup zvolit dál," sdělil agentuře AFP grónský policejní šéf Kunuk Frederiksen.

Ledovec se nyní pravděpodobně zasekl o mořské dno a přestal se pohybovat. Osada Innaarsuit doufá, že silný vítr opět s ledovcem pohne a odežene ho daleko od břehu, napsal britský list The Independent.