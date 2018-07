Krvavé tažení proti drogám. V Bangladéši bylo zabito už 200 lidí, tisíce zatčených

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

"Smrt tolika lidí za tak krátkou dobu - to nemá v Bangladéši obdoby," uvedla Šípa Hafízová, ředitelka neziskové organizace Ain o Salish Kendra (ASK). Podle obhájců lidských práv policie zabila některé lidi svévolně a místo činu pak upravila tak, jako by tam došlo k přestřelce.

Na počátku července vyvolala pobouření smrt městského radního během protidrogového zátahu. Jeho žena tehdy zveřejnila audionahrávku, která protiřečila oficiálnímu podání události. Na nahrávce jsou nejprve slyšet výstřely a posléze mužský hlas, který nakazuje zbraně, kulky a drogu rozmístit tak, jako by se na místě odehrála přestřelka.

Bangladéšská vláda chce tažení proti drogám, které připomíná podobnou kampaň na Filipínách, vést do té doby, než dostane pod kontrolu distribuční síť drog.