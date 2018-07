Na Sibiři lákají zákazníky na Trump burger

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Podnik se snaží zúročit rostoucí zájem Rusů o amerického prezidenta po jeho pondělní schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách, kde Donald Trump znovu potvrdil své přání zlepšit chladné vztahy mezi oběma velmocemi.

Trump je zobrazen na zdech podniku v kuchařské čepici i bez ní, oficiální portét 45. prezidenta Spojených států se skvěje na toaletě, jak si povšiml server trk7.ru. Trump burger se podle jídelníčku vyznačuje slaninou a firemní omáčkou. Kuřecí burger, pojmenovaný Melania na počest prvé dámy USA, "je pro děvčata". A vůbec nejmohutnější položka v nabídce je pojmenována po mrakodrapu Trump Tower.

Podnik na Sibiři láká zákazníky na Trump burger | foto: trk7.ru

"Poptávka opravdu není špatná na restauraci, která se teprve nedávno otevřela," řekl agentuře Reuters manažer podniku Igor Vinogradov. Provoz Trump burgeru v Krasnojarsku na místě někdejšího baru byl zahájen loni v prosinci. Nicméně opilí klienti, kteří žádnou velkou láskou k USA jako dlouholetému soupeři Ruska neplanou, se občas cítí výzdobou dotčeni a vyvádějí, připustil Vinogradov bez dalších podrobností.

V Rusku propukly oslavy poté, co Trump v roce 2016 zvítězil v prezidentských volbách, před nimiž v kampani horoval za zlepšení vztahů s Moskvou a chválil Putina, připomněl Reuters. Agentura zároveň upozornila, že Trump na pondělním summitu ohromil svět tím, že zpochybnil závěry amerických zpravodajských služeb, podle kterých se Moskva vměšovala do předloňských voleb. Trump to dodatečně vysvětlil jako své přeřeknutí; prý chtěl říci pravý opak.