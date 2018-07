Dva republikánští senátoři vyzvali k zavedení nových protiruských sankcí

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Podle senátora Lindseyho Grahama musejí být sankce zavedeny ještě před cestou ruského vůdce Vladimira Putina do Bílého domu, k níž ho nedávno pozval americký prezident Donald Trump. "Je třeba pracovat s Kongresem na nových sankcích, protože Putin nic nepochopil," řekl Graham v pořadu televize CBS. "Potřebujeme nové, výrazné sankce, které nad ním budou viset, a teprve pak s ním uspořádat schůzku," řekl senátor.

Schůzka Trumpa a Putina ve Washingtonu by se měla uskutečnit na podzim, nejspíš v září. Volby do obou komor amerického parlamentu budou v listopadu.

K podobnému kroku dnes na CNN vyzval i republikánský senátor Marco Rubio. Žádá, aby Kongres odhlasoval zákon, na jehož základě by byly vyhlášeny nové sankce, pokud americké zpravodajské služby potvrdí, že Rusko se vměšovalo do kongresových voleb. "Je neoddiskutovatelné, že se (Rusové do voleb) vměšovali a budou se vměšovat i v budoucnu," prohlásil.

"Pokud bude zákon schválen a ředitel zpravodajských služeb řekne, že se do letošních voleb vměšovali, tyto velmi tvrdé sankce je zasáhnou. Putin bude vědět, jaká je za vměšování cena," řekl senátor Rubio.

Rubiův návrh zákona, k němuž se připojil i demokratický senátor Chris Van Hollen, nese název DETER (odstrašit). Vyhlášení sankcí oproti nynějšímu stavu návrh usnadňuje, protože sankce by byly automaticky spuštěny, pokud by ředitel zpravodajských služeb vměšování potvrdil. Nyní sankce vyhlašuje vláda, konkrétně ministerstvo financí. Sankce podporují i demokraté.