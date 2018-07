V Číně propukl skandál s vadnými vakcínami pro děti. Veřejnost je pobouřena

Čínský úřad dohlížející na kvalitu potravin a léčiv (CFDA) minulý týden na základě tipu zjistil, že společnost Changsheng Biotechnology u vakcíny proti vzteklině falzifikovala záznamy o výrobě a kontrole produktu, svévolně změnila kritéria výrobního procesu i vybavení při něm používané, informovala agentura Nová Čína. Vakcínou se očkují děti od věku tří měsíců.

Čínský premiér žádá tvrdé postihy pro firmy a osoby, které jsou do skandálu zapleteny. Dosud se nevyskytla zpráva, že by některé z dětí kvůli očkování onemocnělo, případně se u něj projevily vedlejší účinky.

Úřady provincie Ťi-lin několik dní po rozpuku skandálu uvedly, že tentýž výrobce prodal minulý rok přes 250.000 vakcín podřadné kvality, které slouží k očkování dětí zároveň proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

V roce 2008 zemřelo osm dětí a 300.000 dalších onemocnělo, když vypily nápoj ze sušeného mléka, v němž byl melamin. Tato organická sloučenina se používá při výrobě umělých hmot a průmyslových hnojiv. Někdy se nezákonně přidává do potravin, protože při testech dokáže zastřít nízký obsah bílkovin. V roce 2008 se úřady nejprve kauzu snažily ututlat.

"Chtěla bych jen vyjádřit, jaký strach jako matka pociťuji... případ s vakcínami - to je jako nalít jed do studny," napsala jedna z uživatelek sociální sítě Weibo. "Lidé se mě ptají, proč nemám děti. To proto, že nechci, aby pily závadné mléko a byly očkovány nepravými vakcínami... Nechci, aby se to, co zakusila naše generace, stalo i generaci následující," dodala další žena.