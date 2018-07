Stovky turistů po zemětřesení uvázly na hoře v Indonésii, zachraňují je vrtulníky

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Rathův velký návrat? Chce kandidovat do Senátu, zvolením by získal imunitu

Co se stalo s Evropou? Rabín sepsal kvůli muslimům ostrou kritiku evropských politiků

Zemětřesení v neděli poničilo přístupové cesty na nejvyšší horu ostrova, na níž tak zůstalo uvězněno až 820 turistů, včetně mnoha cizinců. Jsou mezi nimi především občané Thajska, dále pak lidé z Francie, Nizozemska, Španělska, Německa, Spojených států či Malajsie. Jeden indonéský turista na hoře zahynul. Zabily ho padající kameny, které zemětřesení uvolnilo.

Do evakuace turistů z hory vysoké 3726 metrů jsou zapojeny stovky záchranářů. Správa národního parku podle agentury Reuters uvedla, že se již podařilo zprůchodnit hlavní stezku vedoucí z vrcholu. Turistům, kteří sestupují dolů, shazují vrtulníky zásoby.

zdroj: YouTube

"Na základě údajů od vstupních bran, kde jsou návštěvníci registrováni, je na hoře Rinjani stále odhadem 689 lidí," sdělil mluvčí indonéského úřadu pro řešení přírodních katastrof Sutopo Purwo Nugroho.

Úřady očekávají, že 500 turistů by mohlo na úpatí hory sejít do 17:00 místního času (11:00 SELČ). Celá záchranná operace potrvá podle úřadů minimálně do úterý.