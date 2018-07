Saúdská Arábie zatkla pár, který na sociální síti sdílel video polibku

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Obyvatelé nábožensky konzervativního království označili veřejně vyjádřený projev náklonnosti za necudný a muži i jeho přítelkyni teď hrozí, že budou posláni do vězení, píše britský server Daily Mail.

Muž si nahrál, jak svou přítelkyni políbil v autě na dálnici v provincii Džizán a video sdílel s popiskem "učím ji řídit". Žena měla přitom na sobě nikáb, tedy závoj zahalující tvář kromě očí. Princ Muhammad bin Adalazíz následně nařídil, aby byl pár zatčen.

Na sociálních sítích video vyvolalo pohoršení. Jeden uživatel twitteru napsal: "Nedostatek cudnosti. Doufám, že oba budou brzy dopadeni... Pošlete je na několik let do vězení, ať se naučí respektu a dobrým mravům". Jiný napsal "To jako vážně?".