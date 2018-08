Dívka šla na večeři k rodičům, skončila v nemocnici. Přišla o orgány a dva roky bojuje o život

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Během večeře se všichni báječně bavili a nikoho by nenapadlo, že se příjemný a pohodový večer za chvíli promění v peklo. První příznak se objevil ve chvíli, kdy Sarah přepadl pocit, že je mírně nachlazená.

Během večera se ale její stav zhoršoval a po horečce následovalo i zvracení. Teplota jí stoupala a poté, co dosáhla 41 stupňů a oteklo jí celé tělo, naložil dceru do auta a odvezl jí do nemocnice.

Lékaři ihned začali zjišťovat, co se dívce stalo. Během diagnostiky ale zjistili, že jí selhávají orgány, a proto ji museli napojit a na přístroje a uvést Sarah do umělého spánku. Lumbální punkce poté odhalila děsivou diagnózu - meningokok.

"Nikdy nezapomenu na to, jak jsme se se sestrou a rodiči loučily před mým uspáním. Bylo to něco, na co nechceme už ani myslet. Teprve později mi řekli, že lékaři mi nedávali více než 48 hodin," vzpomíná Sarah.

Podle lékařů trpěla meningokokovou septikémií, bakteriální infekcí krve, která ji mohla do několika hodin zabít. Osmý den po uvedení do umělého spánku se ale probrala. A přežila.

Pohled na ni byl ale příšerný. Dívce zčernaly konečky prstů, nos a měla podlitá oční víčka. Definitivně jí také selhaly ledviny. A dodnes se z toho nevzpamatovala.

Od tohoto hrůzného okamžiku uplynuly dva roky a Sarah dodnes téměř neopouští nemocnici. Trpí chronickými bolestmi, absolvovala 23 operací, přišla o slezinu, žlučník, prsty na rukou a na nohách, selhala jí slinivka a má vážné poškozené tlusté střevo.

V těle má trvale zavedeny hadičky, podstupuje dialýzu a nemůže chodit. Je odkázána na invalidní vozík a musí být napojena na přístroje. Dívka bojuje o život každý den.