Novozélandská premiérka opět vládne, na mateřské byla jen šest týdnů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Wellington - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová (38) se po šesti týdnech od narození dcery vrátila do práce. Vládní agendu prozatím vyřizuje z domova v Aucklandu, v sobotu by s rodinou měla dorazit do hlavního města Wellingtonu.