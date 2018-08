Zmizelé malajsijské letadlo MH370 zůstává záhadou, nová zpráva nepřináší žádné vysvětlení

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

Peking - Letadlo MH370 (Let Malaysia Airelines) v roce 2014 do Pekingu nedoletěl kvůli nevysvětlitelným důvodům. Vyšetřování trvá až do dnes, zatímco oficiální pátrání po troskách bylo ukončeno v roce 2017. Nejnovější červencová zpráva však tvrdí, že se vyšetřovací komisi nepodařilo najít žádné relevantní vysvětlení. Zmizení letadla zůstává záhadou pro celý svět.