Poklad v potopeném ruském křižníku? Jihokorejská firma o nálezu lhala

Společnost Shinil zveřejnila záznamy, na nichž podle ní byly trosky vraku nedaleko ostrova Ullungdo mezi Jižní Koreou a Japonskem.

zdroj: YouTube

Křižník potopila sama jeho posádka, která do lodi prorazila díry po japonském vítězství v bitvě u Cušimy, což byl klíčový okamžik rusko-japonské války.

Od té doby přetrvávaly zvěsti o tom, že loď převážela 200 tun zlata ruské tichomořské flotily určených na placení posádkám a poplatky za kotvení. Pokud by to byla pravda, dnes by toto zlato mělo hodnotu v řádu miliard dolarů.

Experti nicméně pochybují, že by Rusko naložilo tolik zlata na jedinou loď, když by bylo mnohem bezpečnější tak cenný náklad poslat po železnici do východoruského města Vladivostok.

Také proto se brzy po oznámení nálezu vraku lodi objevila podezření, že by se mohlo jednat o podvod. Firma čelí obvinění, že se snaží uměle zvýšit hodnotu svých akcií, anebo nalákat investory, aby nakupovali kryptoměnu vydávanou singapurskou společností, která se rovněž jmenuje Shinil Group. Šéfovi firmy Čche Jong-sokovi policie zakázala opustit Jižní Koreu.