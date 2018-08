Nový summit KLDR a Jižní Koreje? Detaily projednají delegace v demilitarizovaném pásmu

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Jižní a Severní Korea budou jednat o přípravách na nový mezikorejský summit. Zároveň zhodnotí realizaci dohod přijatých na setkání jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a severokorejského vůdce Kim Čong-una letos na jaře. Oznámilo to dnes jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Severní a Jižní Korea se na dubnovém summitu dohodly, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka let 1950-53.

Pchjongjang a Soul také slíbily, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Kim a Mun se setkali také v květnu.