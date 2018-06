Luxusní restaurace v Bagdádu odmítla pohostit sirotky. VIDEO rozzlobilo veřejnost

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

Na sociálních sítích se objevilo video, na němž jsou dětí s dobrovolníky z charity. Stojí před plotem u obchodního centra Al-Mansúr. To bylo vybudováno v roce 2013 nákladem 35 milionů dolarů (787 milionů Kč).

Z daru, který poskytla soukromá osoba k využití o svátku íd al-fitr, charita v restauraci zamluvila pohoštění pro 20 válečných sirotků. Když se ale skupina dostavila, nedovolila jí ochranka vejít dovnitř.

zdroj: YouTube

Mnozí uživatelé sociálních sítí jednání podniku označují za nehumánní, další se domnívají, že se personálu mohlo zdát, že děti nebyly náležitě oblečené. To ale jiní vylučují a poukazují na to, že bez otců těchto dětí, z nichž mnozí byli vojáci, kteří padli v bojích, by centrum vůbec neexistovalo.

V neděli šéf obchodního centra zveřejnil video s omluvou a vysvětlením, že šlo o nedorozumění. Přislíbil peníze na roční péči o 50 sirotků, do čehož bude spadat i nabídka jídla, oblečení a trávení volného času v obchodním domě.