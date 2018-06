Další ročník Eurovize má být v Izraeli. Je z toho problém, už přišla výzva k bojkotu

Organizátor soutěže, jímž je Evropská vysílací unie (EBU), se nechce dostat do politické debaty. Souhlas s Jeruzalémem coby dějištěm by přitom byl přihlášením se k politice USA, napsala agentura AP.

Barzilaiová překvapila s písní Toy s feministickým textem, svým nekonvenčním zjevem i slepičím tancem. Zvítězila 12. května.

zdroj: YouTube

O dva dny později přesunuly USA z Tel Avivu do Jeruzaléma své velvyslanectví, Palestinci už čtrnáct dní protestovali u hranice Pásma Gazy s Izraelem a při protestu 14. května jich Izraelci 62 zabili. Od března počet mrtvých přesáhl 130 a na Izrael se snáší kritika z celého světa.

Kromě toho země čelí výzvám k bojkotu, avšak Izrael tuto kampaň, známou pod zkratkou BDS, označuje za útok na samu podstatu a existenci Izraele. BDS vyzvala EBU k bojkotu Izraele při příštím ročníku Eurovize.

Jednotlivé ročníky Eurovize se dosud většinou pořádaly v hlavních městech států minulého vítěze. Izrael za své hlavní město považuje Jeruzalém, avšak to není názor většiny zbytku světa. EBU by přistoupením na pořadatelský Jeruzalém vstoupila do izraelsko-palestinského konfliktu zjevně na izraelské straně. Tento týden překvapila prohlášením, že o příštím pořadatelském městě se rozhodne v soutěži, přičemž Izrael zřejmě nabídne čtyři možnosti, mezi nimiž bude Jeruzalém i Tel Aviv.

Jeruzalém hostil Eurovizi v minulosti už několikrát, naposledy bez problému v roce 1999. Tentokrát je situace ale dramatičtější a Izraelci přestali na Jeruzalému trvat. Znepokojilo je rozhodnutí Argentiny zrušit očekávaný přípravný fotbalový zápas, když jej Izraelci přesunuli z původně ohlášené Haify do Jeruzaléma. Palestinci začali okamžitě protestovat a vyzvali fanoušky, aby spálili dresy superhvězdy Lionela Messiho. Podle Izraele byl zápas zrušen kvůli teroristickým hrozbám na adresu argentinských hráčů.

Ministryně kultury a sportu Miri Regevová, která prosazovala přesun utkání do Jeruzaléma, stejně tak prosazuje konání Eurovize v Jeruzalémě. "Izrael má právo rozhodnout, kde soutěž bude. Sdělím vládě a premiérovi, že by nebylo správné pořádat ji jinde než v Jeruzalémě," řekla. Jenomže obavy z toho, že by Eurovizi mohl potkat stejný osud jako argentinský fotbal, vedly ke zmírnění tónu. Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že vláda do této věci zasahovat nebude.