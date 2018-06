Kauza Terezy H.: Do případu zasáhla politika. Co Češka prozradila o plánovaném útoku?

Mladá Česka sice přišla v sobotu soudu a jako tradičně se usmívala, opakované posunování soudních stání jí ale přesto kazí náladu. Na konci května byl soud odročen kvůli stávce soudců. A ani teď se procesu nedočkala, tentokrát kvůli vytíženému soudci.

„Dnes opět žádný posun nenastal. Soudní stání formálně proběhlo, nicméně z důvodu zaneprázdněnosti soudce se nikam dál neposunulo a bylo odročeno na 2. července," potvrdila Blesku Irena Valentová z tiskového oddělení českého ministerstva zahraničí. Soudce údajně nestíhá kvůli volbám, které v Pákistánu proběhnou příští týden ve středu.

U sobotního soudu ale přišla řeč na "teroristu" Bulhara Nikolaje I. (21), který kvůli Tereze hrozil Pákistánu bombovými útoky. „Je mi to hrozně líto. Osobně ho neznám, asi je to fanoušek," myslí si Tereza. Muž byl zadržen českou policií, za vyhrožování teroristickým činem mu hrozí tři až dvanáct let ve vězení.

V lednu byl Nikolaj I. okresním soudem v Plzni poslán do vazby. S policisty následně spolupracoval a doznal se, že výhružné zprávy odeslal, aby pomohl na svobodu mladé Češce. Mladík poslal SMS zprávu pákistánské televizi, ve které vyhrožoval teroristickým útokem a následující den pak poslal e-mail pákistánskému deníku.

„Pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu a nebude dopravena letadlem zpět do České republiky, budou v Pákistánu teroristické útoky. Pokud nezavolá, že je propuštěna, slibuji, že se pomstím,“ psalo se v mailu pro Daily Pakistan.

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Tereza vinu odmítá.