Turci volí prezidenta a parlament. Erdogan nemá triumf jistý

Erdogan (64), který je u moci od roku 2003, se uchází o další pětiletý prezidentský mandát s výrazně rozšířenými pravomocemi. Jeho AKP mezitím usiluje o zachování většiny v parlamentu.

"Turecko zažívá demokratickou revoluci," prohlásil podle agentury Reuters Erdogan poté, co odhlasoval v Istanbulu. "Prezidentským systémem nasadilo Turecko velmi vysokou laťku, výrazně nad úroveň současných civilizací," vychválil favorit prezidentského klání ústavní změny. Dodal, že očekává vysokou volební účast, když podle jeho informací tři hodiny před uzavřením volebních místností hlasovala polovina lidí. Úřady oficiální čísla zatím nezveřejnily.

Podle agentury AP turecký prezident nemá zcela vyhráno. Čelí totiž silné a sjednocené opozici, která se zavázala opět nastolit v Turecku parlamentní demokracii a posílit právní stát.

zdroj: YouTube

Sebevědomí jí pomohl zvednout působivou předvolební kampaní prezidentský kandidát největší opoziční formace - Lidové republikánské strany (CHP) - Muharrem Ince. Podle průzkumů má z dalších uchazečů o prezidentský post největší šance dostat se s Erdoganem do případného druhého kola, jež by se konalo 8. července.

"Jestliže Erdogan vyhraje, vaše telefony budou dál odposlouchávány... Dál bude panovat strach... Jestliže vyhraje Ince, soudy budou nezávislé," prohlásil Ince na sobotním mítinku v Istanbulu.

Stoupenci Erdogana ale věří, že prezidentovo opětné vítězství posílí stabilitu země. "Tato stabilita musí pokračovat, což je možné jen s Erdoganem, a proto ho volím," řekl agentuře Reuters hlasující istanbulský domovník Mehmet Yildirim. "Taky si myslím, že s Erdoganem budeme silnější proti Západu," dodal.

Hlasování provázelo několik incidentů. Ve městě Suruc na jihovýchodě země došlo k potyčce mezi dvěma skupinami lidí poté, co odtud byl hlášen pokus o volební podvod. Turecké úřady kromě toho oznámily, že vyšetřují desítku cizinců, kteří se pokusili zasáhnout do voleb v regionu obývaném převážně kurdskou menšinou, aniž by byli oficiálními akreditovanými pozorovateli.