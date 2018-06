V Rakce platí výjimečný stav a zákaz vycházení, do města pronikli radikálové IS

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Zeman by měl jmenovat novou vládu ve středu, oznámil Babiš po jednání v Lánech

Rakka byla dříve hlavní baštou IS v Sýrii, loni v říjnu ji ale dobyla SDF s podporou mezinárodní koalice pod velením USA.

Bezpečnostní složky spřízněné s SDF zákaz vycházení oznámily v sobotu večer. Platit má od dnešního svítání do úterý. "Naše zpravodajské služby obdržely informace o tom, že do města vstoupili teroristé spříznění s IS, kteří chtějí páchat útoky," uvádí se v prohlášení bezpečnostních složek.

Podle místních zdrojů se v uplynulých týdnech zvýšilo napětí mezi většinovými arabskými obyvateli města a převážně kurdskou SDF a minulý měsíc se v této souvislosti konalo několik protestů. Demonstranti si přáli, aby SDF z města odešla. Protesty, byly potlačeny.

Mnoho ze 100.000 obyvatel města podle místních obyvatel nesouhlasí s tím, že musí podstoupit vojenskou službu a tvrdí, že kurdské vedení města většinovou arabskou populaci diskriminuje. SDF obvinění odmítá a tvrdí, že místní úřady spravují obyvatelé města, a rovněž uvádí, že hodlá napravit roky diskriminace Kurdů ze strany vládnoucí Socialistické strany arabské obrody (Baas).