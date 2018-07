Po výbuchu u skladu s volebními urnami v Iráku jeden mrtvý

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Atentát se stal dva dny před tím, než v zemi začne ruční přepočítávání hlasů odevzdaných v květnových parlamentních volbách.

Atentátník odpálil auto ještě před vjezdem do areálu, v němž se sklad nachází. Stalo se to poté, co na něj stráž začala střílet. Sklad, v němž jsou volební urny uloženy, nebyl poškozen.

Na parlamentní volby v Iráku vrhla stín četná obvinění z podvodů. Soudci v sobotu rozhodli, že v oblastech, které se objevily v úředních zápisech v souvislosti s podezřením na podvodu nebo formální chyby, se budou hlasovací lístky přepočítávat ručně.