Syrští povstalci jednají s Ruskem o míru na jihu země

Podle návrhu mírové dohody by se povstalci vzdali zbraní a umožnili ruské vojenské policii vstoupit do městeček ovládaných rebely. Zda na to povstalci přistoupí, není zatím jasné. S odkazem na sdělení mluvčího rebelů o tom napsala agentura Reuters.

Syrským provládním silám se s pomocí ruských náletů v uplynulých dvou týdnech podařilo z rukou vzbouřenců v jihosyrské provincii Dará získat velkou část území. Mluvčí rebelů Ibráhím Džabáví uvedl, že povstalci u jednacího stolu předložili odpověď na seznam ruských požadavků, v kterých mimo jiné stojí, že se povstalci musí vzdát zbraní.

Ruské požadavky rebelové obdrželi v sobotu a bezprostředně poté, je označili za ponižující a další jednání odmítali. Následně ale Jordánsko přimělo rebely o klidu zbraní opět jednat.