V oblasti bojů v Sýrii zuří vedra, 15 lidí zemřelo na dehydrataci

V oblasti se několik týdnů odehrávaly těžké boje. Za teplot dosahujících až 45 stupňů má obyvatelstvo k dispozici jen závadnou vodu.

Podle OSN boje v provincii Dará přinutily až 300.000 lidí odejít z domovů. V provincii se podařilo dospět k dohodě s rebely a podobně je tomu i ve velké části stejnojmenného provinčního střediska. Dnes do něj vjela syrská armáda a vztyčila tam státní vlajku.

Organizace dnes také požádala o přístup k 210.000 Syřanům, kteří jsou stále mimo domovy a naléhavě potřebují léky a další zdravotní služby. Někteří jsou zranění a je třeba je evakuovat. Podle WHO na místě panují vedra a lidé umírají na dehydrataci. Mezi 15 mrtvými z minulého týdne je 12 dětí.

WHO tvrdí, že tři ze čtyř nemocnic a klinik v Dará a v pohraniční provincii Kunajtra jsou buď zavřené, nebo fungují jen částečně. "Vyzýváme všechny strany, aby otevřely dveře lidem v jižní Sýrii a umožnily dopravit k nim léky a zdravotnický materiál, který potřebují, a aby zajistily těžce zraněným bezpečný odvoz do nemocnic mimo tuto oblast, aby bylo možné zachránit jejich životy," stojí v prohlášení WHO.