Při protestech proti nezaměstnanosti v Iráku zemřeli dva lidé

Protesty se z přístavu Basra rozšířily i do dalších částí země, včetně metropole Bagdádu. Irácké bezpečnostní složky byly dnes kvůli demonstracím uvedeny do stavu vysoké pohotovosti. Podle agentury Reuters to nařídil irácký premiér Hajdar Abádí.

Dva demonstranti zahynuli v noci na dnešek v provincii Majsán na hranici s Íránem. Podlehli střelným zraněním, která utrpěli ve městě Amára. Kdo je zabil, zatím není jasné. Celkem si tak protesty od minulé neděle vyžádaly již tři oběti. Další desítky lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek, utrpěly při téměř týden trvajících protestech zranění.

Protesty začaly minulou neděli a hned první den přišel o život jeden člověk, kterého podle svědků zastřelili policisté. V dalších dnech pak účastníci pálili pneumatiky a blokovali silnice.