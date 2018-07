Orbán ocenil dobré vztahy Maďarska a Izraele, v čele obou zemí prý stojí vlastenci

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Orbán dnes setkáním s Netanjahuem zahájil oficiální program své návštěvy, která potrvá do pátku. Orbán také prohlásil, že v Maďarsku platí princip nulové tolerance k antisemitismu. Zatímco v západní Evropě se podle něj nenávist vůči Židům vzmáhá, na východě kontinentu je tomu právě naopak.

Izraelský premiér označil Orbána za „opravdového přítele" Izraele. Agentura AP připomněla, že mu v tom nezabránily Orbánovy dřívější výroky, které byly interpretovány jako antisemitské. Loni se Orbán vyjádřil pochvalně o Miklósovi Hortym, který stál v čele země za 2. světové války, zavedl protižidovská nařízení a kolaboroval s nacisty. Orbánovi se vyčítá také používání antisemitských příměrů v debatě kolem amerického miliardáře maďarského původu George Sorose. Jedním z nich je Orbánovo tvrzení, že nepřátelé Maďarska "nevěří v práci, ale v peněžní spekulace, nemají vlast, ale mají pocit, že jejich je celý svět".

Tyto výroky sice Židé odsoudili, ale Netanjahu ocenil Orbána za boj proti antisemitismu a poděkoval mu za proizraelský postoj.

Maďarský premiér dnes prohlásil, že on a Netanjahu mají stejný názor na mnoho témat 21. století jako bezpečnost, boj proti terorismu, ochrana hranic i antisemitismus. Oba se podle něj shodli, že bezpečnost je téma nejdůležitější a že všechny státy mají právo zajistit svou bezpečnost stejně jako povinnost chránit své občany. Dnešní Evropa trpí migrací a terorismem a s těmito problémy je třeba bojovat, řekl Orbán.

Jeho program pak pokračoval setkáním s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, který zdůraznil, že neofašismus je hrozbou pro celý svět. Orbán prohlásil, že Maďarsko je zemí poskytující domov jedné z největších židovských komunit v Evropě a že jeho vláda chrání všechny občany bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo původ.

"Víme, co děláte proti antisemitismu. Znám to úsilí, ale musíme připomenout, že říkáme-li už nikdy více, pak neofašismus a neofašistické skupiny jsou skutečným nebezpečím pro samotnou existenci svobodného světa. Vyvolává to rasismus, nenávist," řekl Rivlin anglicky.